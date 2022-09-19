مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11446 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 125.85 نقطة ليقفل عند مستوى 11446.33 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 125 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 340 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الإعادة السعودية، والمتقدمة، وأكوا باور، وإسمنت القصيم، ومعادن الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وبوبا العربية، والسعودي الفرنسي، والسعودي الألماني الصحية، وإسمنت المدينة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.21 % و 6.19%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وكيان السعودية، وسابك، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: سابك، والراجحي، ومعادن، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 355.57 نقطة ليقفل عند مستوى 20230.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 310 آلاف سهم تقاسمتها 2159 صفقة.