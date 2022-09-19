إيقاف مهاجم السنغال بسبب المنشطات

باتت مشاركة كيتا بالدي المهاجم السنغالي في مونديال قطر 2022 في كرة القدم محفوفة بالمخاطر، بعد إيقافه حتى 5 ديسمبر، حسب ما أعلن ناديه الجديد سبارتاك موسكو الروسي.

ووقّع بالديه البالغ من العمر 27 عاماً عقداً لثلاث أعوام مع الفريق الروسي الشهر الماضي، بعدما أمضى الموسم الأخير في صفوف كالياري الإيطالي.

وكتب سبارتاك في بيان أن بالدي أُوقف من قبل وكالة مكافحة المنشطات الإيطالية حتى 5 ديسمبر لانتهاك اجرائي خلال عملية تفتيش للكشف عن المنشطات عندما كان يلعب في صفوف كالياري.

ولم يوضح النادي الروسي نوع المخالفة، لكنه قال أنه لم يُكتشف أي مادة محظورة في العينة المختبرة.

وحسب سبارتاك، لن يكون بالدي قادراً على استئناف التمارين، حتى ثلاثة أسابيع قبل انتهاء فترة إيقافه، بحسب أنظمة الاتحاد الدولي «فيفا».