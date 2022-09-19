ألتراس إنتر ميلان يظهر العين الحمراء للاعبيه قبل مواجهتى روما وبرشلونة

أصدر ألتراس إنتر ميلان بيانا شديد اللهجة، اليوم الاثنين، بعد تراجع إنتر ميلان للمركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وتلقى 3 هزائم فى أول 7 جولات من البطولة، وذلك من أجل دعوة الفريق لتحمل المسئولية بعد البداية المتواضعة هذا الموسم.

وقال ألتراس إنتر، "لقد تلقينا طلبات عديدة من الهستيريين عشاق التواصل الاجتماعي والذين يطالبون بثورة، ولكن فى الواقع عندما يتم تحليل وضع الفريق من منظور شامل، نجد الأمر أكثر تعقيداً من مجرد المطالبة برحيل إنزاجى المتسرع".

وأضاف البيان، "النقاط الرئيسية هي أن التسامح انتهى، من المؤكد أن المدرب ارتكب أخطاء، لكن لا أعذار للاعبين الذين يتخبطون فى هذه المواقف ويضعون مصلحتهم قبل المجموعة منذ فترة طويلة".

واختتم البيان قائلا، "عندما نعود من فترة التوقف الدولي ستتغير تشكيلة الفريق، لأن هذا ليس جيداً بالنسبة لنا، يجب أن يتحمل الجميع مسئولياته. نحن نقاتل معا.. ونظهر أمام الجميع معا".