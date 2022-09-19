تقارير ألمانية: إدارة بايرن ميونخ تفكر فى إقالة ناجلسمان

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم، الاثنين، أن إدارة فريق بايرن ميونخ الألماني بدأت تفكر فى إقالة المدرب جوليان ناجلسمان المدير الفنى للعملاق البافاري خلال الفترة المقبلة.

وتراجع البايرن للمركز الخامس فى ترتيب البوندسيلجا، بعد الخسارة 1-صفر أمام أوجسبورج، وهى المرة الأولى بعد 87 مباراة يفشل العملاق البافارى فى هز الشباك فى مباراة بالدوري، كما كانت المرة الأولى منذ 20 عاما التي يخوض فيها بايرن أربع مباريات متتالية بالدوري دون انتصار.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ تفكر فى إقالة المدرب جوليان ناجلسمان إذا استمرت النتائج السلبية، موضحة أن المدير الرياضي للنادى حسن صالح حميديتش من أشد المعجبين بالألمانى توماس توخيل، وهو المرشح الأول لقيادة الفريق.