أحمد العرفج يقترح “الوصية الرقمية” لمن رحلوا وبقيت حساباتهم بمواقع التواصل

طالب د.أحمد العرفج، الجهات التشريعية، بسن قوانين تحدد مصير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للموتى، مشيرًا إلى ما يسمى بـ"وصية الحسابات" أو "الوصية الرقمية"، والتي يحدد فيها الشخص مصير حساباته، ومن يديرها، وما مضمونها.

وأشار خلال فقرة "يا هلا بالعرفج"، على فضائية "روتانا خليجية"، إلى مطالبات عدة، بأن يكون لدى مكاتب التوثيق العدلية، قسم خاص لهذه الوصايا.

وتابع أن حسابات التواصل حاليًا، أصبحت بمثابة مصادر فكرية لأصحابها، وأنه لا بدّ من حفظ هذا التراث، مشيرًا إلى إحصائية صدرت عن موقع "فيس بوك"، أكدت وفاة 8 آلاف مستخدم يوميًا.

ودعا مستخدمي مواقع التواصل إلى مراعاة ما يكتبونه، مستشهدًا بمقولة: "وما مِن كاتبٍ إلا سيَفْنَى ويُبْقِي الدهرُ ما كَتَبَتْ يَداهُ فلا تَكْتُبْ بِكَفِّكَ غيرَ شيءٍ يَسُرُّكَ في القيامةِ أنْ تَراه".