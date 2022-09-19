“مسام” ينتزع 1.075 لغمًا في محافظات يمنية عدة

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 1.075 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 12 لغمًا مضادًا للأفراد و308 ألغام مضادة للدبابات، و751 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.
ونزع فريق "مسام" 67 لغمًا مضادًا للدبابات و209 ذخائر غير متفجرة في محافظة عدن، كما جرى نزع ذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، ونزع 103 ألغام مضادة للدبابات و194 ذخيرة غير متفجرة و3 عبوات ناسفة بمديرية حيس بمحافظة الحديدة، و15 لغماً مضاداً للدبابات و15 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.
وفي محافظة مأرب نزع الفريق 100 لغم مضاد للدبابات بمديرية الوادي، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية حريب، وكذلك لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان.
وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع 5 ألغام مضادة للأفراد بمديرية عين، و10 ألغام مضادة للدبابات بمديرية عسيلان.
كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع لغمين مضادين للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و256 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و6 ألغام مضادة للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات و72 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر سبتمبر 2.105 ألغام، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 358 ألفًا و863 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.