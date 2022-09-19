“التخصصي” يحصد 3 جوائز من “ستيفي” العالمية

حصد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على ثلاث جوائز تميّز (ذهبيتان وبرونزية) من جوائز "ستيفي للأعمال الدولية" لتميزه في ثلاث مجالات وهي: إدارة القوى العاملة عن بعد (جائزة ذهبية)، والخطة الأكثر ابتكارًا للعمل من المنزل (جائزة ذهبية)، وأفضل فريق موارد بشرية (جائزة برونزية).

ويضاف هذا الاستحقاق إلى سجل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الحافل بعدد كبير من الجوائز وشهادات الاعتماد من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية والذي يؤكد مكانة التخصصي على كافة الأصعدة الطبية والإدارية والتشغيلية ومن ضمنها الموارد البشرية وشؤون الموظفين حيث يحرص التخصصي دائمًا على توفير بيئة عمل مثالية لمنسوبيه مما ينعكس على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والزائرين.

يذكر أن "جوائز ستيفي" تعد من الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة عالمياً لتقدير إنجازات القطاعات والشركات في جميع مجالات أعمالها التي أطلقت عام 2002 لتكريم وتقدير الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمنظمات والمؤسسات في العالم ويُحدِد الفائزين بالجوائز لجان تحكيمية مكونة من مدراء تنفيذيين ورجال أعمال ومبتكرين وأكاديميين ذوي خبرة عالية من مختلف دول العالم.