أكد مجلس الضمان الصحي، تعديل سقف التغطية التأمينية لغسيل الكلى من 100 ألف إلى 180 ألف ريال.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، إن وثيقة الضمان الصحي تعمل على تلبية احتياج مستفيدي التأمين الصحي الخاص لخلق تجربة صحية متكاملة.

كشفت وثيقة التأمين الصحي الأساسية النسخة النهائية التي ستطبق اعتباراً من 1 أكتوبر للعام الجاري، عن عدد من المنافع لخدمة المؤمن لترقية وتعزيز الصحة (للمرأة والطفل والأسنان وتنظيم الأسرة والصحة النفسية)، وتحسين وظائف وقدرات المستفيدين (البصر، إعادة التأهيل، الإجراءات الجراحية)، وتمكين المستفيدين من (التنويم بالمستشفى، زيارات العيادات الخارجية، علاج الحالات الطارئة)، وحماية المستفيدين في (الفحص المبكر والاستكشافي، اللقاحات، تغطية الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي).

ويأتي ذلك بهدف الحد من مضاعفات الأمراض (التشوهات الخلقية، أمراض صمامات القلب المكتسبة، غسيل الكلى، برنامج السكري الشامل)، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات من أجل الرعاية الصحية المنزلية، التطبيب عن بعد، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، فيما أشار مجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين تغطي الوضع الحالي جميع الخدمات والأدوية تحت نفس المبلغ المقتطع، أما المنفعة الجديدة فيجب استشارة الطبيب والمختبرات وغيرها تحت نفس التحمل الأدوية العامة: من صفر-20% بحد 30 ألف ريال.