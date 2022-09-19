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مجلس الشورى يحض الموارد البشرية على توظيف الذكور والإناث يما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين

19 سبتمبر 2022 · < 1 minute
مجلس الشورى
مجلس الشورى

أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1442 / 1443هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي

وأكد المجلس أنه على الوزارة الحرص على توظيف الذكور والإناث وفقاً لمعايير التوظيف المتبعة ويما يضمن تكافؤ الفرص بين الجنسين.
و قال إن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التوسع في تشجيع العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع وتوضيح إجراءات المشاركة في الأعمال التطوعية.
و أضاف إن على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع إطار تقني موحد يجمع بين الخدمات المقدمة على منصاتها التقنية بما يساهم في تحسين تجربة المستفيد.
ونصح بدراسة إنشاء جمعيات تعاونية توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمستهلكين بأسعار تنافسية

وطالب المجلس بدعم وزارة الثقافة لتمكينها من تطوير مبادرات وبرامج وطنية لمواجهة مخاطر المخدرات وحماية المجتمع مع الجهات ذات العلاقة.