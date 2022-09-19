بعد ضجة صور زوجته مع #راغب_علامة.. انتهاء مهام السفير العراقي لدى #الأردن #حيدر_العذاري #عاجل

كشف السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري، اليوم، انتهاء مهام عمله في المملكة الأردنية والعودة إلى مقر الوزارة في بغداد.

جاء ذلك بعد أيام من "ضجة" الصور الشهيرة التي جمعت زوجته والفنان راغب علامة الذي يحيي أيضا حفلا غنائيا في العراق يوم 22 من الشهر الجاري.

وقال السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري في بيان بمناسبة انتهاء مهام عمله في المملكة: "المملكة الأردنية الهاشمية وأصحاب المعالي والسعادة والأصدقاء الأعزاء كان لي الشرف الكبير بتمثيل العراق لمدة ست سنوات متتالية سفيرا مفوضا وفوق العادة في كل من روسيا الاتحادية (ثلاث سنوات) والمملكة الأردنية الهاشمية (3 سنوات) مع تمثيل غير مقيم في كل من (جمهورية روسيا البيضاء ودولة فلسطين) وقد حان الوقت للعودة إلى مركز الوزارة في بغداد".

وأضاف العذاري "أدعو أن أكون قد وفقت في مهمتي خدمة للعراق والجاليات العراقية"، موجهاً "شكره وامتنانه لكل من قدم الدعم من أجل تسهيل مهمته خلال الستة سنوات الماضية".

وتتزامن عودة العذاري مع "ضجة" اثيرت بعد نشر الفنان اللبناني راغب علامة صوراً جمعته بالسفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وزوجته، تسببت بموجة من الانتقادات لدى الكثير من العراقيين، ما جعل وزارة الخارجية العراقية تستدعي السفير وتوضح أيضا بأنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية".