الضمان الصحي: زيادة سقف التغطية التأمينية من 500 ألف إلى مليون ريال في #وثيقة_التأمين_الصحي_الجديدة

قال متحدث مجلس الضمان الصحي، ناصر الجهني، إنه تم زيادة سقف التغطية التأمينية من 500 ألف إلى مليون ريال في وثيقة التأمين الصحي الجديدة، مشيرا إلى أنه تمت إضافة 18 منفعة جديدة، وتعديلات على 10 منافع أخرى في وثيقة التأمين الصحي الجديدة.

وأكد في لقاء تلفزيوني ببرنامج "ياهلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه يحق للمؤمن إجراء الفحص المبكر لأمراض الأسنان مثل التسوس وتنظيف الأسنان مرة في السنة، إضافة إلى المشاكل الصحية للأسنان.

وأشار إلى أن المجلس رفع سقف التغطية التأمينية لغسيل الكلى من 100 ألف ريال إلى 180 ألفا، كما عمل على إضافة فحوصات استكشافية مبكرة للأمراض المزمنة والسرطانات.

وقال إن الحالات الطارئة والحالات التي تحتاج تنويم لا تحتاج موافقات طبية مسبقة ويتم علاج المستفيدين من التأمين الصحي مباشرة.

وأضاف "نتوقع في الربع الأخير من هذا العام أن يكون هناك 3 مليون مستفيد من المنافع الجديدة لوثائق التأمين الصحي".

وتابع: "وثائق التأمين القديمة لن تستفيد من المنافع الجديدة إلا بعد أن يتم تجديدها؛ واعتبارا من 1 أكتوبر 2023 ستكون كل الوثائق مُجددة".