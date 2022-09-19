أمريكا تضيف طائرات شحن تشغلها شركات إيرانية لقائمة العقوبات

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الاثنين إنها ستضيف ثلاث طائرات بوينج 747 تشغلها شركات طيران إيرانية توفر لروسيا خدمات شحن إلى قائمة طائرات يعتقد أنها تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية في إطار عقوبات تفرضها إدارة بايدن على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وباستخدام بيانات متاحة تجاريا، حدد مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة طائرات تديرها شركات ماهان إير، وقشم فارس إير، والخطوط الجوية الإيرانية بأنها تنقل بضائع منها مواد إلكترونية إلى روسيا في انتهاك واضح لضوابط التصدير الصارمة التي تفرضها وزارة التجارة على روسيا. وهذه أول ثلاث طائرات إيرانية يتم تحديدها.

وقالت الوزارة إن هناك الآن ما مجموعه 183 طائرة تم إدراجها على القائمة لانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية. وتخضع شركات الطيران الإيرانية الثلاث المحددة اليوم لمجموعة متنوعة من القيود من قبل الحكومة الأمريكية.