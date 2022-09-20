طقس الثلاثاء .. “#الأرصاد”: # أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة, كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والشرقية, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية الى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج .