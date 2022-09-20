أخبار دوليّة

العثور على #عنكبوت على نعش الملكة #اليزابيث_الثانية أثناء مراسم الجنازة الرسمية

20 سبتمبر 2022 · < 1 minute

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر وجود عنكبوت على نعش الملكة اليزابيث الثانية أثناء مراسم الجنازة التي تمت أمس الأثنين بكنيسة وستمنستر آبي.

وتم العثور على العنكبوت ، في إكليل الزهور وأوراق الشجر المقطوعة من حدائق قصر باكنغهام التي كانت على النعش.

كما تحرك العنكبوت على رسالة كتبها الملك تشارلز الثالث، جاء فيها: "في ذكرى محبة ومخلصة. تشارلز ."، قبل أن يختفي العنكبوت في النهاية عن الأنظار ويعود إلى داخل الباقة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة العنكبوت، وعلقت إحدى التغريدات على تويتر: "أشهر عنكبوت في العالم الآن"، فيما تهكمت تغريدة أخرى قائلة: "هل تمت دعوتك يا صديقي؟".

 

 