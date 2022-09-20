بالفيديو.. هروب عناصر من الشرطة الإيرانية أمام غضب المتظاهرين المحتجين على مقتل “أميني”

نشرت قناة "الحدث" مقطع فيديو يظهر لحظة هروب عناصر من الشرطة الإيرانية خلال مواجهات مع المتظاهرين مساء أمس الأثنين.

ويظهر المقطع فرار عناصر من الأمن وتقهقرها إلى الخلف، خوفاً من غضب المتظاهرين في مدينة رَشْت.

ولا زالت تظاهرات الإيرانيين مستمرة تنديداً بوفاة فتاة شابة إثر توقيفها واعتقالها من قبل “شرطة الأخلاق”.

ووثق مقطع فيديو جانبا من التظاهرات في طهران، فيما يهتف المحتجون بقولهم: “خامنئي يا ظالم.. سندفنك تحت الأرض”.

وكانت منظمة حقوقية كردية أعلنت في وقت سابق أن 5 متظاهرين لقوا حتفهم في إيران خلال الاحتجاجات.

يذكر أنه في 13 سبتمبر الجاري، أوقفت الشرطة الإيرانية الشابة مهسا أميني 22 عاماً، بحجة ارتداء “ملابس غير ملائمة”، ودخلت الشابة في غيبوبة جراء تعذيبها، وتوفيت يوم الجمعة الماضي في المستشفى.