التضخم في اليابان يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 8 سنوات

سجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعا بنسبة 2.8 بالمئة في أغسطس الماضي، ليسجل أسرع وتيرة سنوية له في ما يقرب من 8 سنوات ويتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر الخامس على التوالي مع تزايد ضغط الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف الين.

وعززت قوة التضخم في أغسطس الماضي الشكوك المتزايدة بين الاقتصاديين بأن ضغط الأسعار سيستمر لفترة أطول مما توقعه بنك اليابان، على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا يتوقعون عدم حدوث تغيير فوري في سياسته القائمة على التيسير النقدي.

وكان الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الأطعمة الطازجة المتقلبة لكنه يشمل تكاليف الوقود، أكبر قليلا من متوسط توقعات السوق بزيادة قدرها 2.7 بالمئة، وجاء عقب زيادة بنسبة 2.4 بالمئة في يوليو.

ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 3.5 بالمئة في الربع الثاني. لكن تعافيه تعثر بسبب عودة ظهور إصابات /كوفيد-19 /وقيود الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام.

ومع استمرار التضخم عند مستويات معتدلة مقارنة بارتفاع الأسعار في الاقتصادات الكبرى الأخرى، تعهد بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، وعدم الانضمام إلى موجة عالمية حالية من تشديد السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يأخذ البنك المركزي في اليابان في الاعتبار هشاشة الانتعاش الاقتصادي عند اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل بالقرب من الصفر.

وقال يوشيكي شينكي ، كبير الاقتصاديين "الين الضعيف يستورد التضخم إلى اليابان. ومن المنتظر أن يصل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين إلى 3 بالمئة في أكتوبر".

وأضاف "التضخم قد يظل فوق 2 بالمئة لمدة عام آخر أو نحو ذلك. وقد يدفع ذلك بنك اليابان لتغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الأسعار".