“#حساب_المواطن” يُحدِد موعد صرف الدعم لدفعة أكتوبر

أعلن برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ59 (أكتوبر 2022م)، سيكون يوم الإثنين الموافق 10 أكتوبر.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، إنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع البرنامج قائلا: «وسيتم صرف الدعم للدفعة التاسعة والخمسين يوم الاثنين، بتاريخ 10 أكتوبر 2022م».

وقال المواطن في استفساره الموجه لبرنامج حساب المواطن: «متى يتم صرف الدفعة الجديدة من الدعم؟».

من جهة أخرى، أوضح حساب المواطن أنه إذا تم تقديم الطلب قبل تاريخ 10 سبتمبر الجاري، فستتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه (دراسة الأهلية)، ضمن دورة الأهلية لشهر أكتوبر المقبل.