الأسهم_السعودية ترتفع بأكثر من 120 نقطة في مستهل التعاملات

ارتفعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بنحو 1.1 في المائة، والتي تعادل 128 نقطة ، ليتداول المؤشر العام فوق مستوى 11575 نقطة.

و قاد ارتفاع السوق خلال تعاملات اليوم، قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم المواد الأساسية.

وكانت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت قد كسرت أمس الاثنين مسار موجة الترجعات العنيفة التي اعترتها منذ مطلع الأسبوع الماضي على وقع البيانات السلبية للاقتصاد الأمريكي، وأغلقت جلسة تعاملات مطلع الأسبوع في المنطقة الخضراء، فيما يترقب المتعاملون وضوح الرؤية بشأن إلى أي حد سعرت السوق الرفع المقبل لأسعار الفائدة

و كان الأكثر دعما لحركة السوق أسهم مصرف الراجحي المرتفع بنسبة 1.2 في المائة، بينما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.7 في المائة.

أيضا ارتفعت أسهم البنك الأهلي بنسبة تجاوزت 1.2 في المائة.

أما حركة بقية الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت 160 شركة، بينما تراجعت أسهم 4 شركات.