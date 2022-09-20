صندوق الاستثمارات العامة يعين فريقاً من 50 موظفًا لتعزيز استثماراته في السوق الأمريكية

أفادت مصادر أن شركة "يو إس إس إيه انترناشونال" (USSA International)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تخطط لتعيين فريق من 50 موظفًا لمكتبها في نيويورك، حيث تعتزم تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر بحسب وكالة "بلومبيرغ" أن الفريق الجديد سيكلف بأعمال الاستثمار والقانون والامتثال، في حين تخطط الشركة لتوظيف فريق لتداول الأسهم في وقت لاحق.

وأضافت أن الفريق سيساعد في الإشراف على التداولات وسد الفارق الزمني بين المملكة والولايات المتحدة، بينما سيواصل فريق العمل في المقر الرئيسي للصندوق بالرياض تحمل المسؤولية عن جميع القرارات الاستثمارية.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يدير محفظة من الأسهم الأمريكية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، بما في ذلك حصص في "بلاك روك"، و"جيه بي مورغان"، و"أوبر"، كما استثمر أكثر من 7 مليارات دولار إضافية لبناء مراكز جديدة في الأسهم الأمريكية.