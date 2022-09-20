كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 612.4 مليونا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 4ر612 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 612 مليونا و406 ألفا و681 .

وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و527 ألفا و888 وفاة.

كما زاد إجمالي عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 12 مليارا و234 مليونا و824 ألفا و379 جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.