إدراج 6 مناطق.. إطلاق النسخة الثانية من ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب والتنزه

حددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية الأول من أكتوبر 2022م موعدًا لإطلاق النسخة الثانية من ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب والتنزه لمنطقة الحجرة والتيسية، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع الاحيائي داخل نطاقها الجغرافي.

وأوضحت أن النسخة الثانية من الضوابط تضمنت إدراج عدد 6 مناطق هي (الزبيرة، تربة، جبلة، قيصومة فيحان، حدق الجنده، زبالا)، مؤكدة أنه تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة لتمكين المجتمع المحلي من إصدار تصاريح الرعي في تلك المناطق وفق النطاقات الجغرافية المحددة لكل قرية وهجرة.

وأهابت الهيئة بالجميع التقيد بالتعليمات والأنظمة المعلنة بهذا الخصوص، واستخراج التراخيص اللازمة قبل القيام بأي أنشطة خاصة بالرعي أو الصيد أو الاحتطاب أو التنزه في المناطق التي تم تحديدها.

يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية قد أطلقت نهاية العام المنصرم النسخة الأولى من ضوابط الرعي والصيد والاحتطاب في المحمية، وذلك في سبيل المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته في مناطق المحمية، وحددت موعد بدء التطبيق بمنطقة الحجرة في الأول من فبراير الماضي الموافق 9 جمادى الثاني 1443هـ ، على أن يقتصر منح تراخيص الرعي على أهالي المدن والقرى والهجر في منطقة الحجرة.