هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس هندسة ميكانيكية.

2- مهندس هندسة كهربائية.

3- مهندس مساعد هندسة ميكانيكية.

4- مهندس مساعد هندسة كهربائية.

5- مهندس مساعد هندسة نووية.

6- باحث علمي مساعد جيوفيزياء.

7- مهندس مساعد هندسة مدنية.

8- مهندس هندسة نووية.

التخصصات المطلوبة:

– (هندسة ميكانيكية، جيوفيزياء، هندسة نووية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن

طريقة التقديم:

– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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