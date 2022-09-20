هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مهندس هندسة ميكانيكية.
2- مهندس هندسة كهربائية.
3- مهندس مساعد هندسة ميكانيكية.
4- مهندس مساعد هندسة كهربائية.
5- مهندس مساعد هندسة نووية.
6- باحث علمي مساعد جيوفيزياء.
7- مهندس مساعد هندسة مدنية.
8- مهندس هندسة نووية.
التخصصات المطلوبة:
– (هندسة ميكانيكية، جيوفيزياء، هندسة نووية، هندسة كهربائية، هندسة مدنية).
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن
طريقة التقديم:
– ولمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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