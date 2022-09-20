بالفيديو.. سفير كوبا بالمملكة: أول مسجد سيبنى لدينا على نفقة السعودية

صرح السفير الكوبي لدى المملكة، فلاديمير أندريس، أن أول مسجد في كوبا سيكون على نفقة المملكة العربية السعودية.
وقال السفير الكوبي في حديثه لقناة " السعودية : “لدينا مجتمع مسلم صغير في كوبا وهو مجتمع منظم للغاية ومن أجل تسهيل حياتهم كمجتمع مسلم في كوبا”.
وأضاف: “منحت هذه المنطقة الفرص وذلك بتوجيه الدعم لقطاعات اجتماعية واقتصادية في كوبا، وبفضل ذلك الدعم والتبرعات من الجانب السعودي نقوم الآن في كوبا ببناء أول مسجد في دولتنا”.
#الدبلوماسي | السفير الكوبي لدى المملكة: لدينا مجتمع مسلم، وبناء أول مسجد في كوبا سيكون على نفقة المملكة العربية السعودية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/OnuBtSwmez
— قناة السعودية (@saudiatv) September 19, 2022