لدعم الإيرادات الحكومية.. عُمان تنشيء 30 محطة وقود بنظام حق الانتفاع

وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية، اليوم الثلاثاء، 30 اتفاقية بنظام حق الانتفاع لمواقع محطات وقود متكاملة وأخرى شملت معظم محافظات السلطنة، بمساحة إجمالية 101 ألف و842 مترًا مربعًا، وبقيمة استثمارية بلغت خمسة ملايين و600 ألف ريال عُماني.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم، يأتي ذلك ضمن مبادرات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تحقيق الاستدامة المالية واستقطاب الاستثمار وتعزيز الإيرادات الحكومية وتنشيط الحركة التجارية وتشجيع الاستثمار المحلي.

وتوزعت محطات الوقود بواقع سبع محطات في محافظة جنوب الشرقية، وست بمحافظة ظفار، وست أخرى بمحافظة شمال الشرقية، وأربع بمحافظة الداخلية، وثلاث بمحافظة مسقط، ومحطتين بمحافظة الظاهرة إضافة إلى محطة واحدة في كل من محافظة البريمي وأخرى بمحافظة جنوب الباطنة.

ويأتي طرح المواقع الجديدة استمرارًا في نهج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التي تعمل على آلية جديدة، تضمن الاستفادة القصوى من المواقع الاستثمارية الجاهزة، والمتمثلة في مشاريع محطات الوقود المتكاملة والمحطات الصغيرة والتي بلغت حتى الآن 46 محطة خدمية، إلى جانب المزايدة على الأراضي التجارية والسكنية التجارية، بهدف دعم الإيرادات الحكومية وترويج الاستثمار المحلي، ضمن خطة التوازن المالي (2020 - 2024).

وأوضح المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن هذه المواقع الاستثمارية التي تم توقيعها اليوم تخدم مرتادي الطرق بالإضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية بين المحافظات، مشيرًا إلى أن عقود حق الانتفاع لإقامة محطات وقود تتراوح مساحتها بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف متر مربع في مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأكد أن هذه المواقع أخذت جميع الموافقات المسبقة، والتخطيطية والفنية بالإضافة إلى موافقات بعض الجهات الخدمية، وسيكون برنامج منح حق الانتفاع بأراضي محطات الوقود مستقبلًا بنظام المزايدة .