بعد الإمارات.. إسرائيل والبحرين تبدآن محادثات اتفاق تجارة حرة

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة.

وطبعت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أمريكية.

وفي حين أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات انطلقت منذ ذلك الوقت، تأخرت التجارة بين إسرائيل والبحرين كثيرا.

وأبرمت إسرائيل والإمارات في مايو اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنه سيزيد حجم التجارة بين البلدين من 1.2 مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار في غضون خمس سنوات.

وفي عام 2021 لم يتجاوز إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 مليون دولار.

وقال مكتب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي إنها اجتمعت مع نظيرها البحريني في المنامة أمس الاثنين لتدشين مفاوضات إبرام الاتفاق.

وقالت باربيفاي "اتفاق تجارة حرة مع البحرين في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الأوسع سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول ويزيد حجم الاستثمارات ويزيل الحواجز التجارية ويوفر فرصا لرجال الأعمال والشركات في إسرائيل والبحرين".