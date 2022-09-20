عقار “إيفوشيلد” يحصل على موافقة الاتحاد الأوروبي لعلاج “كورونا”

قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الثلاثاء: إن عقار "إيفوشيلد"، الذي طورته باستخدام تقنية الأجسام المضادة طويلة المفعول لعلاج مرضى كوفيد19-، حصل على موافقة الاتحاد الأوروبي للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

وأشارت الشركة البريطانية-السويدية إلى أن موافقة المفوضية الأوروبية جاءت بناء على نتائج المرحلة الثالثة من الدراسة على "إيفوشيلد".

وأظهرت النتائج أن جرعة واحدة من علاج "إيفوشيلد" قدمت حماية واضحة معمليا وإحصائيا ضد تطور حالات الإصابة بكوفيد19-، ووصولها إلى مرحلة الخطورة الشديدة أو الوفاة، لدى البالغين الذين لم يدخلوا المستشفيات وأصيبوا بأعراض حفيفة أو معتدلة لمدة سبعة أيام أو أقل. وحصل "إيفوشيلد"، في وقت سابق هذا العام، على تصريح للتسويق داخل الاتحاد الأوروبي للوقاية من الإصابة بكوفيد19- لدى البالغين والشباب في سن المراهقة، وهو متاح بالفعل في غالبية البلدان في أوروبا.