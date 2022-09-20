ضبط 24 مخالفا لنظام البيئة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم أكثر من (80) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

كما ضبطت (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك، وعُثر بحوزتهم على (2) بندقية شوزن و(50) طلقة شوزن و(3) بنادق هوائية (ساكتون)، و (1) علبة ذخيرة هوائية، و (1) جهاز إرسال.

وبيّنت أن عقوبة بندقية الرش (الشوزن) غرامة (100) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

من ناحيتها ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين (9) مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في المنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لإدارة المجاهدين عبدالمجيد الكنعان، أنه تم ضبط (9) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها (9) مقيمين، (8) من الجنسية الباكستانية و(1) من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وحث الكنعان، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.