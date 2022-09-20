إصابة نوير فى معسكر ألمانيا قبل مواجهة المجر بدوري الأمم الأوروبية

تعرض مانويل نوير حارس مرمي بايرن ميونخ، للإصابة في معسكر الماكينات قبل مباراتي المجر وإنجلترا في الجولتين الخامسة والسادسة ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.

ذكرت صحيفة "بيلد"الألمانية، إن مانويل نوير حارس البايرن، تعرض لإصابة في أصبع قدمه الكبير، وهو ما أدي إلي غيابه عن المران الأول لمنتخب ألمانيا استعدادًا لخوض مواجهتي المجر وإنجلترا.

وأضافت، إنه بنسبة كبيرة سيغيب مانويل نويل عن منتخب ألمانيا ضد المجر، في المباراة التي ستجمع الطرفين بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، يوم الجمعة المقبل.