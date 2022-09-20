محذرة من الغرامة.. “المرور” تشدد على عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي

أصدرت الإدارة العامة للمرور بيانا، اليوم الثلاثاء، عقب مادة نشرتها صحيفة الوئام، تحت عنوان "نجاة طالبة من الدهس أمام الحافلة.. ومطالبات بضبط المتجاوزين"، موجهة رسالة للسائقين.

وحذرت "إدارة المرور"، السائقين، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة موجبة للعقاب غرامتها بين 3000 و6000 ريال.

وكانت الوئام قد نشرت مقطع فيديو لأحد المواطنين، يوضح تهور قائد سيارة تابعة للنقل اللوجستي أثناء السير بجوار حافلة للنقل المدرسي، مما عرض حياة طالبة للدهس لولا لطف الله.

وعلق نشطاء على مواقع التواصل على الفيديو، مطالبين "المرور السعودي" برصد هذه المخالفات والتنبيه عليها.

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