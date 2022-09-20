ولي العهد يستقبل المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، اليوم، رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.

وأكد سمو ولي العهد ـ حفظه الله ـ خلال اللقاء، حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته، نقل رستم اومرييف تحيات فخامة الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها سموه وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.