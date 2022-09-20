مشاكل العمالة المنزلية: صاحب مكتب استقدام يكشف سر غلاء الأسعار .. #عاجل

تشتكي أسر سعودية من أزمة العاملات المنزليات وخاصة من زيادة الأسعار والخدمة السيئة من مكاتب الاستقدام.

وفي هذا الصدد حكت المواطنة " منال الفوزان" تجربتها مع استقدام عاملة منزلية، لبرنامج يا هلا قائلة إن الأسعار زادت والخدمات ساءت واكتشفنا معناة العاملة من مشاكل نفسية وسلوكية، وكانت حريصة جدا على التواصل بالنت ومعها الكثير من الأرقام فأردت البديل فانتظرت طويلا

وأكدت أن أكبر مشكلة هي التركيز على المشاكل الجسدية وليست النفسية وأن المكاتب مقصرة في مثل هذه التحاليل واختبارات الصحة النفسية، وبعض الأمراض مثل الضغط.

وقال أحد أصحاب مكاتب الاستقدام إن أسعار العمالة المنزلية مبالغ فيها والمكاتب التايلاندية يطلبون 600 دولار أي 2500 ريال كراتب.

وهذا أكبر مما حددته وزارة الموارد البشرية.

وأضاف أن اجراءات استقدام عاملة منزلية من الفلبين معقدة جدا ويرفضون التعامل من خلال مساند، وأن تأخر الاستقدام أحيانا يكون من خلال المكتب أو بسبب الاجراءات.

وبين أن سبب ارتفاع أسعار الاستقدام من الفلبين أن المكتب الأجنبي يأخذ مبلغا كبير وهناك رسوم كثيرة تصل لـ14 ألفا ومع الضريبة 19 ألفا بمكسب 3 آلاف ريال. موضحا أن بعض المكاتب تديرها عمالة وافدة وهؤلاء من يرفعون الأسعار