فيصل بن فرحان يلتقي نظيره النمساوي

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرغ، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات بين المملكة والنمسا، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما ناقشا سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.