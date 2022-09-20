فيصل بن فرحان يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

وأشار سموه خلال اللقاء إلى أن دعم المملكة للمفوضية يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على دعم الجهود الإنسانية الدولية والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين حول العالم.

من جانبه عبر المفوض السامي عن شكره وتقديره للمملكة لدعمها المتواصل للمفوضية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والصندوق السعودي للتنمية، في الدعم والاستجابة للأزمات الإنسانية.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.