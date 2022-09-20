ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية .. #عاجل

رأسَ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماعَ الذي عقدَه مجلسُ الشؤون الاقتصادية والتنمية عبر الاتصال المرئي.

واستعرضَ المجلس - خلال الاجتماع - عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدَّم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تقرير الربع الثاني من العام الجاري (2022) لبرامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030)، وتَضَمَّنَ العرضُ نظرةً شاملةً على أداء برامج تحقيق رؤية المملكة (2030) وأبرز الإنجازات وفق أهداف المستوى الثالث التي شَهِدَت إنجازاتٍ ملموسةً، إضافة إلى نظرة مستقبلية تَتَضَمَّنُ الجهودَ القائمةَ والتحدياتِ الرئيسيةَ وسبلَ تجاوزها.

كما ناقشَ المجلسُ العرضَ الدوري المقدَّمَ من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال المستجدات الاقتصادية محليًّا ودوليًّا، والعرضَ الدوري المقدَّمَ من وزارة الصحة حيال آخر المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد - 19).

وقد اتخذَ المجلسُ حيال تلك الموضوعات التوصياتِ اللازمة.