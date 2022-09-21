بالفيديو.. “الحرس الوطني”تنشر قصة مستوحاة من أحداث حقيقة لاستشهاد 6 جنود وهم صائمون #عاجل

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 للمملكة، نشرت وزارة الحرس الوطني ، قصة بطولية مستوحاة من أحداث حقيقة لمجموعة من الجنود استشهدوا أثناء تصديهم لهجوم عناصر من ميلشيا الحوثي الإرهابية، وهم صائمون.

وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، أنه في أحد أيام شهر رمضان وأثناء أذان المغرب ، شنت ميلشيا الحوثي الإرهابية هجوماً استهدف موقعاً تتمركز فيه قوات سعودية.

وقام الجنود البواسل بصد الهجوم الذي تزامن مع انقطاع الاتصال بين موقع الهجوم المسمى " رعد 1"، والقيادة المركزية، نتيجة حدوث تشويش على أجهزة الاتصال، لكن الجنود قرروا صد الهجوم رغم اقتراب الذخيرة على النفاذ، حيث شحذ أحد الجنود همة زملائه بقوله :" أحرص على الموت لتحيا".

وواصل الجنود الليل بالنهار لصد الهجوم لمنع عناصر ميلشيا الحوثي من التقدم ، فسقط عدد من الجنود شهداء وعددهم 6 من بينهم عريف أول فهد بن معيض القحطاني.

وفى تلك الأثناء عاد الاتصال بالقيادة فيبلغ أحد الجنود القيادة، بالهجوم، ليتم إرسال مروحيات من نوع "أباتشي"، لصد الهجوم ، حيث تم القصاء على العناصر الإرهابية التابعة لميلشيا الحوثي ومنعها من التقدم