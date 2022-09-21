بـ 41 مئوية.. 5 مدن تُسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم 

توقع المركز الوطني للأرصاد ، اليوم، الأربعاء ، أن تسجل 5 مدن أعلى درجة حرارة في المملكة .

وسجلت مدن "بريدة ،وادي الدواسر ،شروره ،حفر الباطن رفحاء" أعلى درجة حرارة عند 41 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية .

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: