وزير الدفاع الروسي: نحن نحارب الغرب في أوكرانيا

وجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كلمة حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية في البلاد

وقال وزير الدفاع الروسي: لم نعد نحارب أوكرانيا وإنما نحارب الغرب ككل، لافتا إلى أنه يدعم أوكرانيا 70 قمر صناعي عسكري و200 قمر صناعي للأغراض المدنية تابعة للغرب

وأوضح وزير الدفاع الروسي: يشارك في قيادة الجيش الأوكراني 150 مستشارا عسكريا من "الناتو"وهناك عمليات عسكرية كبيرة وصعبة يقوم بها العسكريون بشرف

وأكد وزير الدفاع الروسي، أن خسائر الجيش الأوكراني 61207 قتيلا و49368 جريحا، وخسائر روسيا 5939 قتيلا

وأكد شويغو، أن روسيا تمتلك موارد بشرية ضخمة للتعبئة الجزئية، حيث من الممكن استدعاء 300 ألف جندي احتياطي إجمالا.