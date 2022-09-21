أسعار_النفط تقفز بعد إعلان #بوتين التعبئة الجزئية للجيش الروسي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للقوات المسلحة للحرب في أوكرانيا، في تصعيد يمكن ان يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي ارتفع اليوم إلى أكثر من 85 دولار للبرميل، بعد تذبذب السعر في بداية التعاملات.

وارتفع سعر النفط بنسبة 2% إلى 85.58 دولار للبرميل من خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر المقبل، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي 1.8% إلى 92.24 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بوتين إن روسيا ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتها وأراضيها بكل الوسائل المتاحة.

وأضاف في خطاب موجه للأمة الروسية أن القوات المسلحة سوف تستدعي جنود الاحتياط فقط، مشيراً إلى أنها سوف تزودهم بالتدريب الاضافي بالاضافة إلى جميع المميزات التي يتمتع بها من يخدمون بالجيش.

وقد اتهم بوتين في خطابه كييف بالابتعاد عن مباحثات السلام، حيث قال إنها تتعامل وفقا لأوامر حلفائها الغربيين.

وأضاف بوتين أنه بدلا من التفاوض، عززت الحكومة الأوكرانية من جيشها بجنود قام حلف شمال الأطلسي بتدريبهم، والكثير منهم من النازيين الجدد المتطرفين.