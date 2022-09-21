أول رد فعل أوربي على إعلان التعبئة العامة في #روسيا #عاجل

قالت وزارة الخارجية البريطانية إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية ستؤدي إلى تصعيد الوضع في أوكرانيا، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل إلى جانب دول الناتو دعمها كييف.

وأضافت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيغان، في تصريح اليوم الأربعاء، أن "هذا تصعيد يثير القلق".

وتابعت: "بالطبع، سندعم أوكرانيا، وكذلك جميع حلفائنا في الناتو. بعض التصريحات في نهاية (رسالة رئيس روسيا الاتحادية) مقلقة، وندعو إلى ضبط النفس ، كذلك اعتبرت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراء استفتاءات في دونباس "تصعيدا مقلقا".

بدوره اعتبر نائب المستشار الألماني، وزير الاقتصاد روبرت هابيك، أن التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية "خطوة سيئة وخاطئة"، والتي في رأيه، ستؤدي إلى تصعيد الصراع في أوكرانيا.

وأضاف هابيك أنه في برلين "سنقيم هذا من وجهة نظر سياسية ونناقش كيفية الرد على ذلك"، وأكد أن ألمانيا "في هذا الوقت الصعب" ستواصل دعم أوكرانيا.