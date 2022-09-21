ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات في السودان إلى 144 قتيلاً

وصلت حصيلة الضحايا في السودان جراء السيول والفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق في البلاد إلى 144 وفاة منذ بدء موسم الأمطار وحتى الآن.

وأفاد المجلس القومي للدفاع المدني في تقرير نشر اليوم، أن عدد المصابين بلغ 122 شخصًا، فيما انهار 54551 منزلاً، إضافة إلى تضرر العديد من المرافق العامة كالمستشفيات والمدارس والمتاجر والمخازن، كما غمرت المياه آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية.