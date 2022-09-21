ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات باكستان إلى 1559 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1559 قتيلاً، وفقاً لتقرير صدر اليوم عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية.

كما ارتفع عدد الإصابات إلى 12850 حالة نتيجة للحوادث التي سببتها الأمطار والفيضانات والسيول.

من جانبها أوضحت وزارة الخدمات الصحية الباكستانية أن الفرق الطبية كثفت جهودها للسيطرة على تفشي الأمراض والأوبئة في المناطق المتضررة من الفيضانات وخاصة في إقليم السند، حيث يتعرض الآلاف من المتضررين لأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك والإسهال.