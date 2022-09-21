بوتين يحذر الغرب من “الابتزاز النووي”: نمتلك رؤوسا أكثر من أمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء: إن موسكو ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا نوويا من الغرب.

ويمثل التحذير الصريح من بوتين، الذي تمتلك بلاده رؤوسا نووية أكثر حتى مما لدى الولايات المتحدة، أكبر تصعيد في الصراع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير ورافقه قرار باستدعاء 300 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط.

وأضاف بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا".

وأدلى بوتين بهذه التصريحات بعد اتهامه للغرب بممارسة "ابتزاز نووي"، قائلا إن كبار المسؤولين الحكوميين في عدة دول "بارزة" في حلف شمال الأطلسي لم يحددها بالاسم تحدثوا عن احتمال استخدام أسلحة نووية ضد روسيا.

واتهم بوتين الغرب بالمخاطرة "بكارثة نووية" من خلال السماح لأوكرانيا بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا وهو أمر نفته كييف.