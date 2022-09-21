قطر تدرس خططا لحماية مشجعي كأس العالم من الملاحقة القضائية في حالات “السكر”

قال مصدر دبلوماسي: إن مشجعي كأس العالم لكرة القدم في قطر الذين يُقبض عليهم وهم يرتكبون جرائم بسيطة مثل حالات السكر في الأماكن العامة، سيفلتون من الملاحقة القضائية بموجب خطط تدرسها السلطات القطرية.

وأوضح أنه بينما لم يتم الانتهاء بعد من استراتيجية حفظ الأمن الخاصة بالبطولة، التي ستنطلق بعد أقل من شهرين، أبلغ المنظمون الدبلوماسيين والشرطة من الدول المتأهلة لكأس العالم بأنهم يعتزمون إبداء المرونة فيما يتعلق بالانتهاكات البسيطة نسبيا.

وتعكس هذه الإشارات التوازن الدقيق الذي تحاول قطر تحقيقه بين احترام التقاليد الدينية واستيعاب الجماهير الصاخبة حيث من المقرر وصول أكثر من مليون مشجع لمشاهدة مباريات كأس العالم.

ولم يرد مسؤولو اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن كأس العالم في قطر على طلب من رويترز للتعليق.