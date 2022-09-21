المورقي: معسكر التمكين الذي قدمه بنك التنمية بمثابة خارطة عمل للجمعيات

نفذ بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية معسكر التمكين لبرنامج التأهيل المهني والحرفي على مدى ثلاثة أيام من 18 - 20 سبتمبر 2022 م، والذي قدم فيه عدد من المحاور منها التعريف بخدمات التمكين والتنمية وتصميم المبادرات وآليات بناء التحالفات والشراكات لتمكين الأسر، إضافة إلى فهم المشاريع متناهية الصغر والاطلاع على أفضل الممارسات واستعراض التحديات واقتراح الحلول وتصميم واعداد التقارير واستخدام المنصات الالكترونية لرفعها والمتابعة، ومن ضمن المحاور التي قدمت في المعسكر مفهوم قياس الأثر والتخطيط في قياس الأثر وادواته ومفهوم قياس العائد على الاستثمار.

ومن جانبه قال توفيق بن سالم المورقي المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية أن مثل هذه المعسكرات والتي تساهم في تعزيز مفهوم الشراكة وبناء التحالفات سوف يكون له أثر في النهوض بالعمل في الجمعيات الأهلية وإبرز الجوانب الإيجابية للعمل الأهلي وتقديم البرامج والدورات التأهيلية لمستفيدي الجمعية من الأسر.

وأضاف المورقي أن الدورات التي تقدمها الجمعية تساهم في انشاء النواة الاقتصادية لكل أسرة من مستفيدي الجمعية وما يصاحبها من رعاية ومتابعة مع الجهات المختصة لتعزيز الجوانب الإيجابية للمشروع وابرازها ومعالجة الجوانب السلبية والمعوقات وتقديم الحلول الناجعة للأسر في مشروعها الاقتصادي.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية الأسر الاقتصادية أن مثل هذه المعسكرات والتي يدعمها بنك التنمية الاجتماعية ليست مستغربة على هذا البنك الذي كان ولا يزال يقف مع الجمعيات ويقدم يد العون لها لتعزيز رسالتها في المجتمع واعطائها الانطلاقة التي تساهم في قيام الجمعية بمهامها المنوطة بها في المجتمع وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ومفهوم المؤسسات المدنية في خدمة مجتمعاتها عبر هذه الشراكات.

الأستاذ توفيق المورقي أن مثل هذه المعسكرات سوف يكون لها دور كبير في الحاضر والمستقبل في الممارسات المهنية والبرامج المجتمعية التي تقدمها الجمعيات في خدمة المجتمع.