بعد إعلان التعبئة.. نفاد تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا

بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستدعاء 300 ألف جندي من قوات الاحتياط على الفور، نفدت تذاكر الرحلات الجوية التي ستغادر البلاد سريعاً الأربعاء.

وأثار إعلان بوتين، الذي أدلى به في خطاب تلفزيوني في وقت مبكر صباح الأربعاء، مخاوف من عدم السماح لبعض الرجال في سن التجنيد بمغادرة روسيا، وفق رويترز.

فيما قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن الاستدعاء سيقتصر على من لديهم خبرة كجنود محترفين، ولن يتم استدعاء الطلاب أو من خدموا كمجندين فقط.

غير أنه مع ذلك، أظهرت بيانات غوغل تريندس ارتفاعاً حاداً في عمليات البحث على "أفياسيل"، وهو الموقع الأكثر شعبية في روسيا لشراء تذاكر الرحلات الجوية.

ونفدت تذاكر الرحلات الجوية المباشرة من موسكو إلى إسطنبول في تركيا ويريفان في أرمينيا، وهما وجهتان تسمحان للروس بالدخول بدون تأشيرة، الأربعاء، بحسب بيانات شركة أفياسيل.

كما لم تعد هناك أماكن متوفرة في بعض الرحلات غير المباشرة أيضاً، مثل الرحلات من موسكو إلى تفليس، مع وصول تكلفة أرخص الرحلات الجوية من موسكو إلى دبي إلى أكثر من 300 ألف روبل (5 آلاف دولار) - وهو 5 أضعاف متوسط الأجور الشهرية تقريباً.