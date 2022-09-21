“الموندو” تكشف كيف خدع ميسى برشلونة فى مفاوضات ما قبل الرحيل

فجرت صحيفة "الموندو" مفاجأة مدوية بشأن مطالب خرافية لـ ليونيل ميسى أشعلت فتيل أزمة تجديد تعاقد الساحر الأرجنتينى مع برشلونة، ومن ثم الرحيل عن النادى والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسى قبل انطلاق الموسم الماضى.

ونشرت الصحيفة أن تفاصيل العقود على مر الـ20 عاما التى قضاهم ميسى داخل جدران كامب نو تبدو منطقية حتى أتت النقطة الفارقة التى تسببت فى رحيله.

وحسب "الموندو" فإن البداية جاءت فى عام 2020، وعندما طالب ميسى إداراة برشلونة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو بتلك المطالب من أجل تجديد العقد:

السماح له بمغادرة برشلونة متى يشاء بشرط جزائى 10000 يورو.

تعويض مادى عن خصم راتبه فى فترة كورونا مع فائدة 3%.

مكافأة توقيع قدرها 10 مليون يورو.

طائرة خاصة لنقل جميع أفراد أسرته إلى الأرجنتين في عيد الميلاد.

غرفة خاصة فى كامب نو لعائلته وعائلة سواريز.

وقالت الصحيفة "وافقت إدارة برشلونة على الشروط باستثناء الشرط الجزائي ليكون 700 مليون يورو، وأن تكون مكافأة التوقيع مشروطة بعودة النادى إلى وضع اقتصادى أفضل، الأمر الذى أوقف المفاوضات على تجديد العقد".

وأضافت "فى 11 يونيو 2020، عاد وكلاء ميسى للتواصل مع الإدارة للتجديد بتوقيع عقد لمدة ثلاثة مواسم مع إمكانية التمديد، كان حينها ميسى خرج واعترف بتخفيض راتبه بنسبة 20% في موسم 2020/21 بسبب فيروس كورونا لكن على أن يتم استرداد 10% في موسم 2021/202 وأخرى بنسبة 10% فى موسم 22/23 بالإضافة إلى 3% فائدة على أى مبلغ مؤجل اتفق مع النادي عليه سابقا".