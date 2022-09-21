الأندية الإنجليزية تدرس خوض المباريات وقت الظهيرة لتقليص فاتورة الطاقة

تدرس أندية دوري البطولة الإنجليزية (دوري الدرجة الأولى) والهرم الأوسع لكرة القدم في إنجلترا، إمكانية خوض مباريات الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في منتصف النهار في نهاية الأسبوع، لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة، بحسب استطلاع رأي.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مجموعة «فير جيم» المعنية بإصلاح كرة القدم على مدار الأسبوعين الماضيين، أن 63 في المائة من إجمالي 40 نادياً، من بينهم 12 نادياً بدوري البطولة الإنجليزية، أعربوا عن استعدادهم لدراسة خوض المباريات في وقت مبكر للمساهمة في تقليص فواتير الطاقة، إذا تم السماح لهم بذلك.

وتعهدت الحكومة البريطانية بدعم الشركات صاحبة فواتير الطاقة المرتفعة، ولكن لم يتضح بعد متى سيؤتي ذلك ثماره بالنسبة لكرة القدم، أو إلى أي مدى سيمتد الدعم، وتبقى المخاوف مرتفعة بين الأندية خارج الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يخص أزمات تكاليف المعيشة.

وصنفت الأندية بشكل عام، مخاوفها بشأن أزمات تكلفة المعيشة بنسبة 7 من 10، وترتفع النسبة إلى 8 من 10 بالنسبة للأندية المنافسة بدوري الدرجة الثانية.

وتدرس 60 في المائة من الأندية الـ40 التي جرى عليها الاستطلاع، وقف أعمال تطوير ملاعبها نتيجة لهذه الأزمة، بينما تستعد 38 في المائة من الأندية لمراجعة أجور الموظفين، بعيداً عن فريق الكرة.