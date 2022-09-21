اعتماد قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة

رأس وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، بحضور أعضاء المجلس.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة، التي تهدف إلى تنظيم عملية الإبلاغ وإحياء الأوقاف وتحقيق غايات واقفيها بالمحافظة عليها وتطويرها وتوثيقها وتنميتها وإنفاق ريعها في مصارفها الشرعية، إضافةً إلى تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها التقرير الدوري للتعويض عن الأوقاف المنزوعة، وسير الأعمال في مشروع تحديث إستراتيجية الهيئة العامة للأوقاف، كما اطلع على تقارير المنجزات لبعض اللجان المنبثقة عنه.