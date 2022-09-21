محمد بن زايد وخالد بن سلمان يبحثان أوجه التعاون الاستراتيجي والتنسيق في عدد من المجالات

استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، اليوم، في قصر الشاطئ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع.

ونقل الأمير خالد بن سلمان إلى الشيخ محمد بن زايد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود زالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم.

وحمل رئيس الإمارات الأمير خالد بن سلمان أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده متمنياً للممكلة وشعبها الشقيق دوام العزة والرفعة والرخاء.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة ومختلف أوجه التعاون الإستراتيجي والتنسيق بينهما في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.