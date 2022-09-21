عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية: الإنسان السعودي محور التنمية وأساس النهضة منذ التأسيس وحتى اليوم

أكد عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عواد بن علي الوثيري أن مناسبة ذكرى اليوم الوطني تعزز عمق الولاء للقيادة الرشيدة وصدق الانتماء للوطن الغالي.

وأشار الدكتور الوثيري أن هذه الذكرى العظيمة تربط مجد التأسيس والمواقف الخالدة والتضحيات البطولية ونبل الغاية لوحدة الوطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ ورجاله الأوفياء مع الحاضر المزدهر بالتنمية والعطاء والراسخ بالأمن والأمان، والشامخ بالريادة والقيادة إقليمياً ودولياً بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله.

وأضاف عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز أن الإنسان السعودي كان ومازال محور التنمية وأساس النهضة عند القيادة الرشيدة وهذا النهج شواهده تتواصل عبر التاريخ ففي جائح كورونا قال مولي الملك سلمان بن عبدالعزيز "صحة الإنسان وسلامته أولاً" تتجاوز المواطن إلى المقيم وهنا قدمت السعودية نموذجاً إنسانياً يخلد في صفحات التاريخ.

واختتم الدكتور الوثيري تصريحه بأن ينعم الله على مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ موفور الصحة وتمام العافية والعمر المديد. ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.